В Саратове обнаружили «хакеров», за поимку которых ФБР обещает 11 млн долларов

В Саратове нашли отца и сына, которых спецслужбы США считают опасными хакерами и обещают 11 млн долларов за помощь в их поимке. Речь идет о Тимуре и Амине Стигалах, об истории которых рассказали «Известия».

Среди обвинений, выдвигаемых американскими спецслужбами в адрес этих россиян, взлом компьютерных систем госорганов Украины и «десятков западных стран», вымогательство, торговля похищенными данными банковских карт, «подрывные действия» во взаимодействии с офицерами Главного разведывательного управления России (ГРУ). 26 июня прошлого года 23-летний Амин Стигал получил от неизвестного в Telegram ссылку с сообщением об объявлении его в розыск Федеральным бюро расследований США (ФБР). На то время он проходил обучение в техникуме по специальности «оператор информационных систем и ресурсов», расположенном в Хасавюрте, Дагестан. Время от времени Амин подрабатывал, из Саратовского государственного технического университета ему пришлось уйти на первом курсе в связи с отчислением из-за прогулов.

Спецслужбы США заявили, что Амин в рамках сотрудничества с пятью сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ причастен, в частности, ко взломам государственных компьютерных систем ряда стран. Согласно данным американской стороны, это происходило в период с декабря 2020 года. В августе прошлого года суд в США выписал ордер на арест Амина. Сам он называет действия Вашингтона преступлением государственного масштаба, ведь ему предъявили обвинения без каких-либо на то оснований. Стигал-младший признался, что в последнее время постоянно находится в состоянии стресса, набрал вес, друзья и знакомые стали его опасаться.

ФБР утверждает, что Амин создавал онлайн-инфраструктуру, которую ГРУ может задействовать для кибератак. При этом молодой человек отметил, что у него возникают сложности даже с переустановкой Windows. Он увлекается разве что компьютерными играми. Стигал-старший же полагает, что спецслужбы США решили атаковать его через сына, подделав сведения о якобы его участии в преступной деятельности. В свое время он был обнальщиком денег, трейдером, блогером. По словам 47-летнегоТимура Стигала, по линии своей активной непубличной деятельности он «насолил американцам», но это не связано с теми обвинениями, которые ему предъявляют. Секретная служба США в январе 2024 года пообещала 1 млн долларов за помощь в его поимке. Россиянину вменяют 23 эпизода мошенничества и вымогательства, хотя, как он сам рассказал, «было дело» лишь по одному из них. Речь идет об обвинении в «якобы шантаже в обмен на неразглашение тайны личных данных».

Тимур подчеркнул, что у него нет знаний о взломе компьютерных систем, но уточнил, что использовал добытую хакерами информацию. «Моя деятельность заключалась в поиске компрометирующей информации и дальнейшем ее использовании для политических провокаций путем воздействия на СМИ»,— сказал он.

Со слов Стигала-старшего, у него некогда не было официальной работы, службу в госорганах и армии он не проходил, доступов к государственной тайне у него нет. В 90-х он жил в Дагестане. Когда началась вторая чеченская война, он переехал в Азербайджан, где у него на свет появились старшая дочь и сын Амин. В начале 2003 года Тимур вернулся в Россию. Через некоторое время он присоединился к движению «Наши». Когда оно прекратило активную деятельность, мужчина уехал жить в Саратов.

Стигал-старший говорит, что занимался подготовкой материалов брифинга ныне покойного начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, который состоялся в октябре 2018 года. Так, он передал господину Кириллову, которого убили в декабре минувшего года в результате организованного украинскими спецслужбами теракта, данные об американской биолаборатории Лугара в Тбилиси, Грузия. Также Тимур занимался «сербским кейсом». Речь идет о поставках произведенного на заводе сербского холдинга «Крушик» оружия на Ближний Восток и Украину.

Павел Фролов