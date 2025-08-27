Газопровод в Сторожевке загорелся по вине Газпрома, компания оштрафована

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказался отменить штраф в 200 тыс. рублей для ООО «Газпром трансгаз Саратов» из-за аварии на газопроводе в июне 2024 года. Решение было вынесено 22 августа 2025 года после рассмотрения жалобы компании. Суд подтвердил законность постановления Ростехнадзора о нарушении требований промышленной безопасности.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» работает с 1999 года и транспортирует газ по трубопроводам. Компания входит в структуру «Газпрома». Генеральный директор — Владимир Миронов. Предприятие работает в Саратовской, Тамбовской и Пензенской областях через 21 офис. В 2024 году выручка компании составила 34,5 млрд руб.

Инцидент произошел 15 июня 2024 года на участке магистрального газопровода «Песчаный Умет — Сторожевка, 1-я нитка» в Татищевском районе Саратовской области. Разгерметизация трубы диаметром 1000 мм вызвала взрыв и факельное горение высотой до 5 метров. По данным МЧС, для ликвидации последствий были привлечены 15 сотрудников, которые локализовали пожар в течение часа. Временно отключения электроэнергии затронули девять населенных пунктов, но подача газа потребителям не прерывалась.

Суд установил, что авария произошла из-за развития подпленочной коррозии под изоляционным покрытием, которую не выявили своевременной диагностикой. В материалах дела указано, что компания не обеспечила внутритрубное обследование сложного участка с крутоизогнутым отводом и тройником, запланировав его только на 2026 год. Ростехнадзор подчеркнул, что методы контроля, применяемые «Газпром трансгаз Саратов», не позволяли обнаружить скрытые повреждения. Представители компании оспаривали штраф, утверждая, что постановление не содержит конкретных указаний на нарушения. Суд отклонил эти доводы, указав, что обследование должно быть эффективным, а не формальным.

В сентябре 2023 года на этом же участке произошла разгерметизация с возгоранием, потребовавшая вмешательства четырех пожарных расчетов. По данным Ростехнадзора, в 2004 году здесь также фиксировалась авария, связанная с коррозией металла. Сторожевское линейное управление обслуживает 913 км газопроводов, снабжает газом Саратов и прилегающие районы через 32 распределительные станции.

Никита Маркелов