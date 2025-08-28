«БФ КАПИТАЛ» из Барнаула реконструирует фонтан «Рыбка» в Саратове за 16,2 млн

Администрация Саратова заключила контракт на реконструкцию фонтана «Рыбка» в саду «Липки» с компанией из Барнаула. Подрядчиком выступило ООО «БФ КАПИТАЛ», которое должно завершить работы до 14 ноября 2025 года.

Документ, опубликованный на сайте госзакупок, предписывает подрядчику выполнить комплекс работ по воссозданию исторического облика фонтана с модернизацией его систем. Согласно техническому заданию, будет установлена новая скульптура рыбы из нержавеющей стали, обновлена чаша, подсветка с несколькими режимами, инженерные коммуникации и система автоматического управления. Цена контракта утверждена в размере 16,2 млн руб. Источником финансирования является бюджет Саратова.

В контракте указано, что подрядчик обязан выполнить не менее 25% работ самостоятельно без привлечения субподрядчиков. На результаты работ предоставляется гарантия сроком на пять лет. Авансирование в размере 15% от суммы контракта должно быть произведено в течение 30 дней с момента его заключения.

Фонтан «Рыбка», также известен также как «Стерлядь» или «Осетр». Первоначальная металлическая скульптура была создана в 1908 году, а в советский период заменена на деревянную работу местного мастера.

ООО «БФ Капитал» зарегистрировано в Барнауле 23 сентября 2014 года. Генеральный директор — Андрей Филиппов. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей и является активным участником рынка госзакупок, заклюив 271 контракт на общую сумму свыше 1,35 млрд руб. ; единственным владельцем компании является Анатолий Филиппов. в 2024 году выручка компании составила до 85,3 млн руб., а чистая прибыль — 6,8 млн руб.

Никита Маркелов