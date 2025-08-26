Астраханская нефтяная компания обжалует свое банкротство в апелляции

Астраханское ООО «Вязовское», стратегическое предприятие, занимающееся добычей нефти в Черноярском районе, пытается оспорить решение о признании себя банкротом в апелляции. В июле этого год Двенадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу компании на постановление суда первой инстанции. Следующее заседание по делу назначено на 24 сентября.

ООО «Вязовское» зарегистрировано в августе 2010 года в Астрахани на ул. Савушкина, 43, в помещении № 310. Предприятие ведет разведку и добычу углеводородного сырья. С августа 2022 года фирмой руководит Дарья Зарубина, которая с того же года является гендиректором ООО «Астрахань-Ойл» (основной вид деятельности компании тот же, что и у ООО «Вязовское»). Учредители ООО «Вязовское» — московское ООО «Недра» (с 2015 года) и бельгийская компания «ДАНРО БВБА» (с 2019 года). «ДАНРО БВБА» принадлежит бизнесмену Хендирку Даннеелсу. 2024 год ООО «Вязовское» завершило с убытками в 36 млн руб. при выручке 78 млн руб. Сейчас в отношении юрлица открыто 35 исполнительных производств на сумму 232 млн руб. Дебиторская задолженность на конец прошлого года составила 40 млн руб., а кредиторская — 318 млн руб.

В сентябре 2023 года у компании «Вязовское» возникли проблемы из-за конфликта с бельгийским владельцем. Тогда астраханские и волгоградские СМИ сообщали, что действия и бездействие иностранного партнера привели к тяжелому финансовому состоянию юрлица, близкому к банкротству. Представители «ДАНРО БВБА» игнорировали предложения по выходу из кризиса и уклонялись от подписания необходимых документов. Информагентства со ссылкой на российских партнеров писали, что бельгийский менеджмент пытается захватить корпоративное управление, что противоречит интересам второго российского участника — ООО «Недра». Более того, бельгийская сторона требовала возврата инвестиций в размере около 5 млн долларов США. По мнению экспертов, целью бельгийского участника был захват стратегического нефтяного бизнеса и вывод инвестиций за рубеж, сообщали в СМИ. Для этого «ДАНРО БВБА» требовало досрочного прекращения полномочий действующего гендиректора и назначения подконтрольного им лица, что противоречило позиции российского участника.

В июле прошлого года УФНС России по Астраханской области подало иск в Арбитражный суд региона о признании ООО «Вязовское» банкротом. Налоговая служба выдвинула исковые требования в размере более 215 млн руб. Только 5 мая 2025 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения до 2 сентября. Временным управляющим был назначен Максим Михайлиди. В июне представители банкротящегося бизнеса подали апелляционную жалобу.

20 августа один из кредиторов ООО «НПО „Прокат“» подал ходатайство об отложении первого собрания кредиторов, но на следующий день суд в этом отказал. Всего компания задолжала 408,7 млн руб. семи кредиторам, указано на портале «Федресурс».

Нина Шевченко