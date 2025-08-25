Воспитание обожгло семейный бюджет

Родители подростка, который стал виновником лесного пожара в селе Салтово Волгоградской области, должны выплатить почти 500 млн руб. ущерба. Такое решение вынес Старополтавский районный суд 18 августа по иску облкомприроды. Крупный пожар произошел прошлым летом на территории памятника природы «Салтовская дубрава». В ноябре прошлого года в уничтожении леса обвинили несовершеннолетнего местного жителя. Однако в декабре суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение. В итоге отвечать перед законом пришлось родителям юноши. Юристы полагают, что суд вряд ли пересмотрит решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в лесу вблизи села Салтово в июле 2024 года тушили 80 человек и 34 единицы спецтехники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Старополтавский районный суд Волгоградской области постановил взыскать 496,4 млн руб. в качестве компенсации ущерба с родителей подростка, поджегшего Салтовскую дубраву летом прошлого года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Памятник природы «Салтовская дубрава» находится в Старополтавском районе Волгоградской области в долине реки Еруслан. С северо-востока он граничит с Саратовской областью. Площадь соснового бора составляет 1,55 тыс. га. Этот природный объект уникален своим естественным лесным массивом и является одним из редких лесных островков юго-восточного Заволжья.

Пожар в лесу вблизи села Салтово произошел в начале июля 2024 года. По информации регионального ГУ МЧС, тушили огонь 54 человека от РСЧС с использованием 34 единиц техники, в том числе от МЧС было привлечено 24 пожарных. Также на месте работали глава Старополтавского района Александр Мелкумов и облкомприроды.

В селе Салтово проживает более 2 тыс. человек; пожар не угрожал жителям, и эвакуация не потребовалась. Однако из-за быстрого распространения огня, вызванного ветреной и жаркой погодой, МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в районе, сообщало ведомство.

По данным местных СМИ, на ликвидацию пожара ушло четыре дня. В первый день пожарным удалось потушить очаг возгорания, но в ту же ночь пламя вспыхнуло вновь. Полностью ликвидировать горение леса спасателям удалось около пяти утра 7 июля.

Огонь распространился на площади около 100 га.

О площади возгорания, как и о его причинах, власти и правоохранители тогда не сообщали. Причину лесного верхового пожара обнародовали только сегодня: возгорание произошло из-за поджога, который совершил на тот момент еще 17-летний местный житель. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в ноябре в отношении него было возбуждено уголовное дело за уничтожение лесных насаждений с причинением крупного ущерба (ч. 4 ст. 261 УК РФ). В Старополтавский районный суд дело поступило в конце того же месяца. Информация о подсудимом скрыта.

В декабре суд установил, что юноша поджег растительность в состоянии невменяемости, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Однако облкомприроды в июле этого года подал гражданский иск о взыскании ущерба к родителям молодого человека — Валерию Петрову и Марине Ивановой (имена и фамилия изменены — «Ъ»). В суде комитет требовал от ответчиков выплатить 496,4 млн руб. за потерю древесины на корню, очистку территории и затраты на тушение лесного пожара. 18 августа Старополтавский райсуд удовлетворил иск облкомприроды, пояснив это тем, что родители в должной мере не контролировали подростка, который ранее неоднократно поджигал сухую траву. С представителями юноши связаться не удалось.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что суд удовлетворил заявленные требования, поскольку размер ущерба, скорее всего, был документально подтвержден, и каких-либо оснований для его снижения не было установлено. «Имущественное положение родителей причинителя вреда не влияет на подлежащую взысканию сумму ущерба. Согласно действующему законодательству, за вред, причиненный лицами в возрасте от 14 до 18 лет, ответственность несут сами такие лица. Но в том случае, если у них нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем. Родители могут быть освобождены от ответственности, если они докажут, что вред возник не по их вине»,— пояснил эксперт.

Господин Варшавский также отметил: факт того, что у родителей молодого человека нет такой суммы, не освобождает их от исполнения решения суда. «Вероятно, такое решение не будет исполнено в полном объеме никогда. Исполняться же оно будет за счет заработной платы, доходов и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание в силу закона. Существенных шансов на пересмотр судебного решения, скорее всего, нет»,— подытожил он.

Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. «Суду абсолютно не интересно, потянут они финансово такое возмещение или не потянут. Суд взыскивает сумму ущерба. А то, что ответчики не обладают достаточными финансовыми ресурсами, — это сугубо их личные проблемы»,— прокомментировал юрист.

Нина Шевченко