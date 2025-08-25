Базарно-Карабулакский район Саратовской области возглавил Артем Курочкин

Главой Базарно-Карабулакского района Саратовской области стал Артем Курочкин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований.

Артема Курочкина избрали в ходе прошедшего заседания Собрания муниципального района единогласным решением. К заседанию присоединился и.о. министра по делам территориальных образований области Александр Милованов.

Артем Курочкин принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Павел Фролов