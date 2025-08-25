Апелляция оставила в силе взыскание 11 млн руб с «Транснефть-Дружба»

Двадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 10,95 млн руб с АО «Транснефть-Дружба» в пользу ООО «ГЕОСпектр НН» за работы по лесовосстановлению. Иск встречного характера о взыскании убытков отклонен.

Суд установил, что подрядчик выполнил работы в рамках договора от 5 июля 2022 года надлежащим образом. Недостижение проектных показателей приживаемости лесных культур на территории Пензенской области (менее 85% на части участков) связано с факторами, не зависящими от исполнителя, — погодными условиями и воздействием диких животных. Заказчик был уведомлен о рисках, но не предпринял действий для их минимизации, включая заключение допсоглашения на дополнение культур.

Размер основного долга составил 8,8 млн руб., проценты за пользование чужими средствами — 2,15 млн руб. Во встречном иске «Транснефть-Дружба» требовала взыскать 7,05 млн руб. на устранение недостатков и неустойку, однако суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований.

АО «Транснефть-Дружба» (Брянск) специализируется на транспортировке нефти, выручка за 2024 год — 61,5 млрд руб. ООО «ГЕОСпектр НН» (Нижний Новгород) занимается геодезическими и картографическими работами, выручка за 2024 год — 73,6 млн руб.

Никита Маркелов