Волгоградская область заплатит Сберу 6,17 млрд по кредитам в течение трех лет

Комитет по финансам Волгоградской области подписал десять договоров с ПАО «Сбербанк» на открытие кредитных линий. Информация размещена на ЕИС «Закупки».

Согласно документам, регион получит в кредит 9,3 млрд руб. Средства предстоит вернуть в течение трех лет — до августа 2028 года, хотя возможно и досрочное погашение.

Совокупно кредиты обойдутся бюджету региона в 6,17 млрд руб. Таким образом, Волгоградская область взяла коммерческие займы под примерно 22,1% годовых.

Никита Маркелов