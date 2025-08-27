«Отполз в канаву, кровь с лица смыл»

Глава администрации Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо был избит монтировкой после конфликта из-за антисанитарии на частном участке. Чиновник госпитализирован с травмами головы и сломанной ключицей. Нападавший, у которого ранее были выявлены психические отклонения, задержан. Следователи проверяют произошедшее, как насилие в отношении представителя власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Помогайбо возглавил Каменский район в конце 2021 года

Фото: Администрация Каменского района Александр Помогайбо возглавил Каменский район в конце 2021 года

Фото: Администрация Каменского района

Глава администрации Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо подвергся нападению и был госпитализирован. 27 августа в 15:30 по местному времени на улице Белинского в Каменке его избил хозяин одного из участков. Пострадавший чиновник был госпитализирован.

Нападавший доставлен в полицию, сообщили «Ъ — Средняя Волга» в ГУ МВД по региону. Ведомство проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. СУ СКР по региону проверяет произошедшее как насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Александр Помогайбо рассказал «Ъ — Средняя Волга», что стал жертвой нападения из-за конфликта, связанного с антисанитарией на частном участке.

Инцидент произошел в центре города, где проживает семья из Таджикистана, которая, по его выражению, устроила «бардак, свиньи, козы» и игнорировала замечания по благоустройству.

«Я на обед ехал, он стоит, я вышел, говорю: ну когда вот это все прекратится? Забором огородите большим, высоким, и к вам не будет претензий»,— пояснил чиновник. Он добавил, что некоторое время назад семья натянула по периметру геотекстиль, который порвался от ветра и разлетелся по округе. Собеседник отметил, что жители постоянно жаловались на ситуацию, а сам он неоднократно пытался урегулировать вопрос в течение нескольких лет.

По словам господина Помогайбо, его визави отказывался называть срок приведения территории в порядок. «Наверное, как-то я отвернулся от него, чтобы показать на этот забор. Он достал монтировку из машины и сзади меня ударил. Я, естественно, упал. Хорошо, что сознание не потерял, а то он, скорее всего, добил бы. Я отполз в канаву водяную, с водой лицо, кровь с лица смыл. Он еще четыре раза ударил по голове»,— описал он нападение. По словам потерпевшего, он выполз из канавы на обочину, где находились люди. Увидев толпу, нападавший прекратил избиение.

Александр Помогайбо также рассказал, что один из ударов сломал ему ключицу.

По словам потерпевшего, у хозяина территории выявлены психические отклонения. Он ранее игнорировал все попытки диалога даже со стороны таджикской диаспоры Пензенской области. Руководитель последней Олимджон Шеров в разговоре с «Ъ» ситуацию прокомментировать не смог.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что причиной побоев якобы стало оскорбление жителя со стороны главы района. Александр Помогайбо в беседе с «Ъ» эту информацию опроверг. «Это неправда. Там камеры есть, там полиция. Все снимали видеокамеры»,— уточнил чиновник.

В октябре 2023 года Каменский районный суд приговорил гоподина Помогайбо к штрафу в 50 тыс. руб. за оскорбление (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ) замначальника орготдела администрации. Господин Помогайбо вину не признал, однако обжаловать наказание не смог.

Никита Маркелов