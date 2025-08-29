Под Астраханью опрокинулось маломерное судно с пассажирами, проводится проверка

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту опрокидывания маломерного судна с пассажирами на борту (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, инцидент произошел сегодня, 29 августа, в акватории реки Енотаевка, близ села Федоровка Енотаевского района Астраханской области. Там опрокинулось маломерное судно с лодочным мотором «Казанка».

На тот момент на его борту находились двое пассажиров, включая девочку 2020 года рождения, которую увезли в медучреждение с телесными повреждениями. Судоводитель и второй пассажир не пострадали. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов