Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова оставили в СИЗО до 27 октября

В Волжском районном суде Саратова 25 августа продлили срок содержания под стражей бывшему генеральному директору АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максиму Шихалову.

Процесс вел судья Анатолий Рыблов. От прокуратуры присутствовал старший помощник прокурора района Дмитрий Шестаков, областной СК представляла следователь по особо важным делам областного СК Этери Ковыга. Защиту подсудимого осуществляла адвокат Татьяна Шилова.

Сторона защиты просила суд избрать ему домашний арест. По словам Татьяны Шиловой, само расследование фактически не продвигается. Она подчеркнула, что ходатайства следствия о продлении ареста из раза в раз обосновываются одними и теми же аргументами: необходимостью допросить свидетелей и выполнить запросы. В то же время у Максима Шихалова есть проблемы со здоровьем.

«Мой подзащитный не должен страдать из-за того, что следствие ведется неэффективно. К тому же и сам факт преступления, связанного с гособоронзаказом, и размер якобы причиненного ущерба ничем не доказаны», — заявила адвокат.

Следователь Этери Ковыга настаивала на продлении содержания под стражей, аргументируя это необходимостью дополнительного времени для расследования. Отвечая на вопрос суда, что было сделано с момента последнего заседания о продлении срока содержания под стражей, она сообщила, что проводятся допросы, следственные действия и следственно-оперативные мероприятия.

Сам Максим Шихалов также обратился к суду, отметив, что находится под стражей уже пять месяцев и не видит никакого продвижения расследования. По его словам, со стороны следствия и органов ФСБ на него оказывается давление. Заявив, что не собирается скрываться, он напомнил, что до 2029 года ему запрещено выезжать за границу, у него есть постоянное место жительства и малолетний ребенок.

«У меня отсутствует загранпаспорт, я нахожусь под санкциями ЕС. Я, наоборот, был готов работать на новом заводе и приносить пользу государству. Я законопослушный гражданин», — подчеркнул Максим Шихалов.

Его задержали в марте 2025 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ) за день до предполагаемого назначения руководителем на пермское предприятие «Редуктор-ПМ». По версии следствия, в 2021 году он, будучи гендиректором АО «КБПА», способствовал заключению договора на аренду дизель-генераторной установки, тем самым причинив ущерб предприятию. Сейчас Максим Шихалов находится в СИЗО, но в заседании участвовал лично.

Анатолий Рыблов, вернувшись из совещательной комнаты, продлил срок содержания под стражей еще на два месяца — по 27 октября. Таким образом, под арестом Шихалов проведет уже свыше семи месяцев.

Ольга Симонова