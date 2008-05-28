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23 июля, вторник
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14:12
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
13:23
В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты
12:05
Олег Шеин не будет участвовать в выборах губернатора Астраханской области
13:11
Число жертв пожара в лагере отдыха в Хабаровском крае возросло до четырех
10:54
Минобороны РФ: корейские самолеты не открывали предупредительный огонь
14:46
Руководство комитета Госдумы предложило создать систему интернет-трансляций телеканалов
14:03
Эксперты зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию
13:59
Комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
13:38
Apple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов
13:29
Ограбившего немецкого консула в Екатеринбурге приговорили к восьми годам колонии
12:55
Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона «Шиес»
12:49
Умер первый руководитель полетов NASA Крис Крафт
12:42
Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма
12:37
При пожаре в Хабаровском крае пострадали 12 человек
12:33
С 2012 года размер упаковки продуктов уменьшили на 7–20%
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(обновлено: 23.07.2019)
Аварии на шахтах
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Выплаты пострадавшим на производстве пересчитают в соответствии с Конституцией
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В марте 2007 года при аварии на ней погибли 110 человек
Спасатели сузили горизонт
Продолжаются поиски четверых из восьми шахтеров, оставшихся в затопленном алмазном руднике «Мир»
За гибель шахтеров приговорили к оправданию
Прокуратура намерена обжаловать решение суда
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия