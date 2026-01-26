При обрушении горной породы на предприятии в Оренбурге погиб человек

На промышленном предприятии в Гайском муниципальном округе Оренбургской области обрушилась горная выработка. В результате погиб один человек, сообщило региональное ГУ МЧС.

Площадь обрушения не уточняется. Погибший — проходчик подземного участка. Он «получил травмы, несовместимые с жизнью», уточнили в МЧС. На предприятии сформирована комиссия для выяснения причин ЧП.

По данным ТАСС, обрушение случилось на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК). В пресс-службе ГОКа сообщили ТАСС, что комбинат работает в штатном режиме. Его руководство пообещало оказать помощь семье погибшего.

Гайский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). Основан в 1959 году, специализируется на добыче медно-колчеданных руд.