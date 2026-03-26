Совладельца шахты «Листвяжная» Гридина заочно арестовали по делу о взрыве

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» Владимир Гридин заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предпринимателю заочно предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным следствия, Гридин покинул Россию и скрывается в Монако.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В рамках расследования были осуждены директор шахты и его заместители, инспекторы Ростехнадзора, а также собственник предприятия Михаил Федяев, получивший условный срок. Бывший гендиректор компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов приговорены к реальным срокам. Ущерб, оцененный в 1,5 млрд рублей, был возмещен.