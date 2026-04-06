«РИА Новости»: бывший совладелец шахты «Листвяжная» Гридин не признал вину

Бывший совладелец кемеровской шахты «Листвяжная» Владимир Гридин не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на участника судебного процесса. Господин Гридин считает предъявленные обвинения необоснованными.

Владимира Гридина заочно арестовали и объявили в международный розыск 26 марта этого года. По данным следствия, обвиняемый покинул Россию и скрывается в Монако.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Суд приговорил бывшего гендиректора компании «СДС-уголь», которой принадлежит шахта, Геннадия Алексеева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Бывший технический директор Антон Якутов получил пять лет. Основной собственник шахты Михаил Федяев получил три года условного срока. Ущерб, оцененный в 1,5 млрд рублей, был возмещен.