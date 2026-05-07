Более 130 горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе

132 горняка эвакуируют из угольной шахты «Алардинская» в Кемеровской области из-за превышения допустимого уровня угарного газа, сообщает «Интерфакс». По информации властей региона, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели.

Шахта «Алардинская» (входит в ПАО «Распадская») находится на юге Кемеровской области, в ней добывается около 3 млн т угля в год. Запасы угля составляют более 420 млн т. Основные потребители угля — металлургические предприятия Evraz, а также коксохимические заводы.