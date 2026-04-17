Из шахты на Кузбассе эвакуировали людей из-за превышения уровня углекислого газа

В шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» произошло незначительное превышение уровня углекислого газа, пишет ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса. На предприятии началась эвакуация.

Жизни шахтеров ничего не угрожает, заверили в ведомстве. На место вызвали горноспасательную часть. В кемеровском управлении МЧС подтвердили выезд на шахту 40 человек личного состава и восьми единиц техники.

В конце марта инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора ввели восемь временных запретов деятельности на шахтах Кузбасса. Среди нарушений — неправильная эксплуатация системы аэрогазового контроля, превышение допустимой концентрации метана, отсутствие тренировок по эксплуатации средств защиты дыхания.