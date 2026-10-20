14 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Колумбии

Как отмечает Reuters, в августе при подобном обрушении в том же департаменте погибли 13 человек. Нерегулируемая добыча полезных ископаемых широко распространена в сельских районах Колумбии, где отсутствие необходимой инфраструктуры часто приводит к несчастным случаям.