14 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Колумбии
Минимум 14 человек погибли и еще 7 получили ранения при обрушении нелегальной золотой шахты на юго-западе Колумбии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Обрушение произошло в сельской местности муниципалитета Санта-Барбара-де-Искуанде в департаменте Нариньо. По словам губернатора региона Луиса Альфонсо Эскобара, поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены.
Глава региона призвал профильные министерства и Национальное агентство по горному делу ускорить легализацию нерегулируемой добычи для повышения стандартов безопасности.
Как отмечает Reuters, в августе при подобном обрушении в том же департаменте погибли 13 человек. Нерегулируемая добыча полезных ископаемых широко распространена в сельских районах Колумбии, где отсутствие необходимой инфраструктуры часто приводит к несчастным случаям.