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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Происшествия

На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб сотрудник

13.10.2026, 19:29
Проходчик погиб при подготовке к взрывным работам на шахте «Обуховская» в Ростовской области. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
«Произошел несчастный случай, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью, сотрудник предприятия - проходчик, помощник взрывника», — рассказали «Интерфаксу» в АО «Шахтоуправление Обуховская». Другие обстоятельства произошедшего не сообщаются.
На место прибыли оперативные службы и представители СКР, создана техническая комиссия. Объект продолжил работать в штатном режиме.