В Якутии произошел взрыв на Эльгинском месторождении, есть погибшие

При проведении сварочных работ на Эльгинском месторождении в Якутии произошел взрыв. Несколько человек погибли, сообщает региональная прокуратура.

Взрыв случился на резервной насосной станции. Точное число погибших в ведомстве не привели. По поручению прокурора республики Сергея Дябкина проводится проверка.

Эльгинское месторождение — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Находится в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.