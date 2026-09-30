Более 300 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте «Распадская»

В демонтажной камере на шахте «Распадская» ночью произошел пожар. На поверхность вывели 305 рабочих, никто не пострадал. Возгорание потушено, сообщило МЧС по Кемеровской области.

Представитель МЧС заявил «Интерфаксу», что лава, в которой произошло ЧП, была нерабочей. В пресс-службе «Распадской» уточнили, что пожар случился «в районе одной секции крепи», его причины пока не установлены. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно.

ПАО «Распадская» объединяет предприятия комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране одноименную шахту. 17 сентября суд на 90 суток приостановил проведение подготовительного забоя на шахте «Распадская». Основанием стало нарушение режима проветривания горной выработки при проведении флангового путевого уклона.