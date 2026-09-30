Более 300 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте «Распадская»
В демонтажной камере на шахте «Распадская» ночью произошел пожар. На поверхность вывели 305 рабочих, никто не пострадал. Возгорание потушено, сообщило МЧС по Кемеровской области.
Представитель МЧС заявил «Интерфаксу», что лава, в которой произошло ЧП, была нерабочей. В пресс-службе «Распадской» уточнили, что пожар случился «в районе одной секции крепи», его причины пока не установлены. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно.
ПАО «Распадская» объединяет предприятия комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране одноименную шахту. 17 сентября суд на 90 суток приостановил проведение подготовительного забоя на шахте «Распадская». Основанием стало нарушение режима проветривания горной выработки при проведении флангового путевого уклона.
После пожара продолжение работ на шахте «Распадская» связывается с расследованием Ростехнадзора и устранением последствий инцидента. Разрешение на возобновление работ выдается после того, как комиссия Ростехнадзора установит причины и обстоятельства произошедшего, а также подтвердит выполнение необходимых мер.
В сентябре 2023 года суд уже приостанавливал выемку в одной из лав шахты «Распадская» на 90 суток. Причиной стало отсутствие мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности и средств пылеподавления на оборудовании, при работе которого образуется пыль. Это ограничение относилось к конкретной лаве и не устанавливает причину нынешнего пожара, но показывает, какие нарушения на шахте ранее считались достаточными для остановки добычных работ.