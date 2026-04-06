На шахте «Белореченская» в ЛНР восстановили подачу электроэнергии

На шахте «Белореченская» в ЛНР возобновили подачу электроэнергии. Сейчас специалисты готовят эвакуацию горняков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Утром 6 апреля власти ЛНР сообщили об атаке на шахту и повреждении электроподстанции. Несколько десятков шахтеров оказались заблокированы под землей. Позднее работников подняли на высоту, которая считается безопасной, с ними была установлена связь, поддерживался приток воздуха.