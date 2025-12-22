Пятеро горняков заблокированы в затопленной шахте на севере Китая

В результате внезапного затопления угольной шахты «Датунгоу» на северо-востоке Китая под землей оказались заблокированы пять человек, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на отдел пропаганды горкома КПК в городе Цзиси.

Затопление произошло примерно в 4:30 по местному времени на угольной шахте горнодобывающей компании «Фэнъюань».

Местные власти создали объединенный штаб спасательной операции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Эрнест Филипповский