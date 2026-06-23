Шахтеры оказались заблокированы под землей из-за смерча в Свердловской области

Из-за отключения электроэнергии во время смерча в городе Кушве Свердловской области 16 шахтеров не смогли подняться на поверхность. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер, передает ТАСС.

Как отметил губернатор, шахтеров подняли на поверхность в 4 утра. По словам господина Паслера, все чувствуют себя нормально и уже находятся дома. После запуска подстанции шахта работает штатно. По его данным, в городе повреждены 99 домов, из которых 30 полностью разрушены, а 5 тыс. остались без электричества. Губернатор пообещал, что пострадавшие получат единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены выплаты за утрату имущества в размере 75 тыс. и 150 тыс. руб. в зависимости от степени ущерба. Часть средств будет перечислена уже 24 июня, оставшиеся выплаты — до конца недели. Вопрос с восстановлением или компенсацией утраченного жилья будет решаться после обследования поврежденных домов.

По данным Минздрава региона, к утру 23 июня медицинскую помощь получили 16 человек, один из которых был госпитализирован. В администрации округа организован прием заявлений от жителей с пострадавшим имуществом, в пункте временного размещения находится один гражданин.

Губернатор добавил, что предприятия перезапущены, электроэнергия подана. В Кушве остаются поваленные столбы и оборванные провода. Губернатор планирует завершить основные работы за два дня. Он отметил, что школы работают. Пункт ЕГЭ открыт по графику. Ученики поврежденной школы № 6 сдают экзамены в другой школе. Детские сады частично требуют ремонта, воспитанников распределили по действующим учреждениям. Детский лагерь работает в обычном режиме.