СКР возбудил дело после взрыва на угольном месторождении в Якутии

Региональное управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело из-за гибели нескольких человек при взрыве на Эльгинском месторождении в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи и криминалисты установят обстоятельства и причины взрыва, а также лиц, отвечавших за соблюдение правил безопасности.

Инцидент произошел около 11:20 по местному времени (5:20 мск) при проведении сварочных работ на резервной насосной станции. Точное число погибших и пострадавших не уточнялось.