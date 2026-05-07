Шахта «Алардинская» в Кузбассе приостановила добычу угля из-за задымления

На шахте «Алардинская» (группа «Распадская») в Кемеровской области произошло задымление. В шахте находилось 110 человек, почти всех подняли на поверхность. Шахта приостановила добычу угля, сообщили «Интерфаксу» в региональном ГУ МЧС.

Задымление произошло в выработках на глубине 80 м. В шахте оставили 16 человек «для поддержания жизнеобеспечения». «Для проведения разведки в шахте работают два отделения военизированных горноспасательных отрядов — 11 человек»,— уточнил представитель ведомства.

МЧС отправило на место четыре отделения военизированных горноспасательных отрядов, одно отделение медицинской бригады экстренного реагирования и пожарно-спасательный отряд. В министерстве угольной промышленности Кемеровской области рассказали, что спасатели проливают водой место возгорания кабельной продукции. Прокуратура региона начала проверку.

Шахта «Алардинская» добывает уголь коксующихся марок. Мощность предприятия — 3 млн тонн угля в год, промышленные запасы шахты — 386 млн тонн угля.