Тела четырех человек нашли под завалами угольной шахты в Магаданской области

Спасатели обнаружили тела четырех человек, погибших под завалами Кадыкчанского угольного разреза в Магаданской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Всего там могут находиться до восьми человек.

«Организована адресная помощь родственникам погибших, работают психологи МЧС России», — рассказали представители ведомства (цитата по ТАСС). По их словам, спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Обрушение угольного рудника в Сусуманском городском округе произошло 30 апреля. По предварительным данным, объем сошедшей горной массы достиг 80 тыс. кубометров. По словам главы угольного разреза Александра Нестеровича, грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура также оценит соблюдение правил ведения горных работ.