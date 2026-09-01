РЕН ТВ: человек погиб при разрыве газопровода на Ковыктинском месторождении
Один человек погиб, еще семеро пострадали при разрыве газопровода в Иркутской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным собеседника телеканала, взрыв произошел во время испытаний на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Казачинско-Ленском районе. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, отмечает Telegram-канал Baza.
В «Газпроме», который разрабатывает месторождение, о происшествии не сообщали. Власти региона также не комментировали эту информацию.
Ковыктинское месторождение — крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Месторождение составляет основу ресурсной базы для газопровода «Сила Сибири» вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.
Ковыктинское месторождение в Иркутской области, где произошел инцидент, является крупнейшим по запасам газа на Востоке России и составляет ресурсную базу для газопровода «Сила Сибири» вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии.
«Газпром» планирует вывести Ковыктинское месторождение на проектную мощность в 27 млрд куб. м газа в год до конца 2026 года. Добыча газа на месторождении началась в конце 2022 года после того, как «Газпром» получил лицензию на его разработку в 2011 году.