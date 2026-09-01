РЕН ТВ: человек погиб при разрыве газопровода на Ковыктинском месторождении

Один человек погиб, еще семеро пострадали при разрыве газопровода в Иркутской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, взрыв произошел во время испытаний на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Казачинско-Ленском районе. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, отмечает Telegram-канал Baza.

В «Газпроме», который разрабатывает месторождение, о происшествии не сообщали. Власти региона также не комментировали эту информацию.

Ковыктинское месторождение — крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Месторождение составляет основу ресурсной базы для газопровода «Сила Сибири» вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии. Планируемая проектная мощность — 27 млрд куб. м газа в год.