«Воркутауголь»: обстановка на шахте «Комсомольская» в Коми стабилизировалась
Обстановка на шахте «Комсомольская» в Коми, где на прошлой неделе выявили превышение концентрации угарного газа, стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба «Воркутауголь».
На предприятии продолжает работать оперштаб, а в горных выработках ведут непрерывный мониторинг газовой обстановки. К установлению причин инцидента привлекли Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и Научный центр ВостНИИ, с представителями которого 16 октября провели совещание.
«Определили ряд вопросов, требующих экспертного заключения. В настоящий момент комиссия по техническому расследованию продолжает работу... Следующее заседание штаба запланировано на 19 октября»,— уточнили в компании.
Шахта «Комсомольская» — самая глубокая в России (1100 метров). На ней добывают каменный уголь. 7 октября прокуратура Коми сообщила о превышении концентрации оксида углерода на шахте «Комсомольская». Нарушение выявили в районе выемочного участка шахты. 41 горняк был выведен на поверхность, никто не пострадал. Шахта приостановила работу.