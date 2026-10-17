«Воркутауголь»: обстановка на шахте «Комсомольская» в Коми стабилизировалась

На предприятии продолжает работать оперштаб, а в горных выработках ведут непрерывный мониторинг газовой обстановки. К установлению причин инцидента привлекли Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и Научный центр ВостНИИ, с представителями которого 16 октября провели совещание.