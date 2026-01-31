Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР Конго

На колтановом руднике Рубайя на востоке ДР Конго обрушилась шахта. Погибли как минимум 227 человек.

«В результате оползня пострадали более 200 человек, в том числе шахтеры, дети и торговцы с рынка. Некоторых удалось спасти в последний момент, они получили серьезные травмы»,— сказал пресс-секретарь губернатора провинции Лубумба Камбере Муйиса Reuters.

Как уточнил пресс-секретарь, более 20 человек остаются в больницах. Он пояснил, что обвал земли в шахте произошел из-за обильных дождей.

На руднике Рубайя добывается около 15% мирового колтана. После переплавки из него получают тантал, который используют в том числе при производстве мобильных телефонов и компьютеров. Рудник находится под контролем повстанческой группировки AFC/M23.