В Бурятии задержан директор рудника после гибели людей при сходе лавины

В Бурятии задержан директор рудника «Ирокинда» по делу о гибели работников горнодобывающего предприятия при сходе лавины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, директор рудника распорядился о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при угрозе схода лавины. 24 апреля в Муйском районе со склона горы сошел снег. Пострадали два человека.

Несмотря на сохраняющуюся опасность, 28 апреля директор отправил к руднику еще девятерых сотрудников для расчистки промышленной зоны. Во время работ на них сошла лавина. Объем сошедшей снежной массы составил до 45 тыс. куб. м, а толщина лавины — до 6 м. Погибли шесть человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК) и смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 216 УК). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.