Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за гибели шахтеров в Китае

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за гибели людей при взрыве газа на шахте в провинции Шаньси на севере Китая. ЧП произошло вечером 22 мая, погибли 90 человек.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— указано в сообщении господина Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Взрыв произошел на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. В тот момент под землей находились 247 рабочих. 123 человека доставили в больницы, еще 33 пострадавшим госпитализация не потребовалась. Девять человек находятся под завалами. Это стало крупнейшей аварией на шахте в Китае более чем за 10 лет, пишет South China Morning Post.