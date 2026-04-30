В Бурятии арестовали директора рудника после гибели людей при сходе лавины

Муйский суд в Бурятии поместил директора золотодобывающего рудника «Ирокинда» под домашний арест по делу о гибели шести рабочих при сходе лавины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Директора задержали сегодня. По версии следствия, он распорядился о проведении работ на промплощадке возле штольни при угрозе схода лавины. Еще 24 апреля из-за схода лавины здесь пострадали два человека, а 28 апреля погибли шестеро рабочих.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ (ч. 1, ч.3 ст. 216 УК).