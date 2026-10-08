Шахта «Комсомольская» приостановила работу из-за превышения по оксиду углерода

По данным компании «Воркутауголь», план ликвидации аварии на «Комсомольской» ввели в действие 7 октября в 22:43 мск. На тот момент в шахте находился 41 работник. В пресс-службе «Воркутаугля» подтвердили ТАСС, что работа шахты временно приостановлена из-за технического инцидента.