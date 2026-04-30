СКР возбудил дело после обрушения рудника в Магаданской области

Рудник обрушился на угольном разрезе Кадыкчанский в Магаданской области. Под завалами могут оставаться восемь человек, сообщило МЧС. Причиной ЧП стал сход селя. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики. Задействовано 16 человек и шесть единиц техники, к вылету готовится вертолет Ми-8, сообщили «РИА Новости» в региональном ГУМЧС России.

«В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России. На месте развернут оперативный штаб»,— рассказал гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК. Следователи смогут добраться до места обрушения только через три-четыре часа, заявили ТАСС в областном следственном управлении. Прокуратура также оценит соблюдение правил ведения горных работ.

Кадыкчанский разрез разрабатывает ООО «Колымская угольная компания». Владельцы ООО — бывшие собственники «Сусуманзолота» Любовь Христовая (40,38%), Лариса Батурина (30,21%), Элина Нестерович (29,4%). Компания ежегодно добывает около 350–370 тыс. угля.