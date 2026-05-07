СК начал проверку после задымления на шахте в Кузбассе

Управление СКР по Кемеровской области начало доследственную проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности на шахте «Алардинская». На месте работают следователи.

По информации ведомства, в шахте произошло задымление. Все 132 горняка, находившиеся в шахте, были эвакуированы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти, на объекте был превышен допустимый уровень угарного газа.

Проверку также начала региональная прокуратура. По данным ведомства, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

Шахта «Алардинская» (входит в ПАО «Распадская») находится на юге Кемеровской области. В ней добывается около 3 млн т угля в год. Основные потребители — металлургические предприятия Evraz, а также коксохимические заводы.