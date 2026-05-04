Тела еще четырех рабочих обнаружили на угольном разрезе в Магаданской области

На Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области завершены поисковые работы. Из-под завалов извлекли тела еще четырех рабочих. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов в «Максе».

По словам господина Носова, спасательная операция продолжалась четыре дня без перерывов. Расчищены 15,5 тыс. куб. м породы, уточнил губернатор. Тела еще четырех рабочих достали из-под завалов накануне.

Всего при обрушении угольного разреза 30 апреля погибли восемь человек. Объем сошедшей горной массы предварительно достиг 80 тыс. куб. м. Как пояснял глава угольного разреза Александр Нестерович, грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.