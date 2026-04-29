Семьям погибших под лавиной рабочих в Бурятии выплатят по 1 млн рублей

Компания «Ирокинда» на руднике которой из-за схода лавины 28 апреля погибло шесть рабочих, выплатит их семьям компенсацию по 1 млн руб. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что «поступает много вопросов о помощи семьям погибших». Компания окажет адресную поддержку в виде выплат в размере годового оклада каждого из рабочих. В сумме это чуть более 1 млн руб.

Как сообщалось ранее, 28 апреля на территории Муйского района Бурятии вблизи одного из рудников со склона горы произошел сход лавины. Под снегом оказалось, по предварительным данным, девять сотрудников, проводивших работы на этом участке, троим удалось выбраться самостоятельно. Объем сошедшей снежной массы составил до 45 тыс. куб. м, а толщина лавины — до 6 м. Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Влад Никифоров, Иркутск