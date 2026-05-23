Число погибших при взрыве на шахте в Китае достигло 90

При взрыве газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая погибли 90 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Ранее число жертв составляло 82.

Фото: cnsphoto / Reuters

Фото: AP

Фото: AP

Фото: cnsphoto / Reuters

Фото: AP

Фото: AP

Девять человек заблокированы под завалами, пишет «Синьхуа». 123 раненых доставили в больницу. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в критическом. 33 пострадавших отпустили домой. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют 755 человек.

Взрыв газа произошел вечером 22 мая на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. Перед этим на шахте объявили предупреждение об утечке газа. В тот момент под землей находились 247 рабочих. Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group.

