Один человек погиб при взрыве в шахте «Донугля» в Ростовской области

В подготовительном забое шахты «Шерловская-Наклонная» АО «Донуголь» Ростовской области случайно взорвался «один из зарядов». Один человек погиб. Об этом журналистам сообщил врио гендиректора «Догнуля» Юрий Бурняшов.

«В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия погиб проходчик и пострадал мастер-взрывник»,— сообщил господин Бурняшов (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что семье погибшего окажут необходимую поддержку. Шахта продолжает работать в штатном режиме.

СКР по региону подтвердил гибель работника шахты. Также, по данным ведомства, пострадали трое человек. Раненым оказали первую помощь на месте, после их доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). Следователи выясняют причины и обстоятельства несчастного случая. Прокуратура организовала проверку.