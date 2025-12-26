Суд признал сотрудников Ростехнадзора виновными в гибели 13 человек на руднике «Пионер»

Благовещенский городской суд вынес приговор двум сотрудникам Ростехнадзора, которых обвиняли в гибели 13 горняков на руднике «Пионер». Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заместителю начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павла Смирнова приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Госинспектора того же отдела Веру Вайтехович — к 4 годам. Также им запрещено в течение 2 лет занимать контролирующие должности на опасных производственных объектах.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. При этом они не признали свою вину по предъявленному обвинению.

С апреля 2024 года Смирнов и Вайтехович содержались под стражей в СИЗО Благовещенска. В мае 2025 года меру пресечения смягчили, заменив содержание под стражей на домашний арест. Этот срок будет учтен при отбывании наказания.

Кроме сотрудников Ростехнадзора обвинения были предъявлены управляющему директору рудника «Пионер» Алексею Бирюкову и главному инженеру Денису Черникову. Сначала фигурантов осудили на 5,5 года колонии. Позже приговор сократили на год, до четырех с половиной лет.

Как сообщал «Ъ», катастрофа на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошла 18 марта 2024 года. В шахту, где велась добыча золота, обрушилась горная порода и хлынула масса, скопившаяся в расположенном сверху карьере. Спасательная операция закончилась безрезультатно; 13 человек, которые в тот момент находились под землей, признали погибшими. Их тела извлечь из заваленной шахты также не удалось.

Помимо человеческих жертв, авария нанесла серьезный материальный ущерб. Под завалами остались шахтные самосвалы, погрузочные машины, буровые установки, а также объекты незавершенного строительства и инфраструктура рудника на общую сумму более 400 млн руб.

Анна Яшина, Благовещенск