В Бурятии несколько человек пропали после схода лавины на рудник «Ирокинда»

Следственными органами СКР по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту схода снежной лавины на работников горнодобывающего предприятия. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, 28 апреля на территории Муйского района Бурятии вблизи одного из рудников со склона горы произошел сход лавины. Под снегом оказалось, по предварительным данным, шесть сотрудников, проводивших работы на этом участке местности. Точное количество пострадавших выясняется.

По данным МЧС Бурятии, инцидент произошел на руднике ООО «Ирокинда», где технологические работы по расчистке дороги проводили девять человек. Трем из них удалось выбраться из снежных завалов. На место происшествия отправлен вертолет со спасателями, которые будут проводить поисковые работы.

По информации «Ъ», в настоящее время в поисках задействованы около 50 сотрудников предприятия.

Влад Никифоров, Иркутск