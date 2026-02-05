Четыре человека пострадали из-за взрыва в шахте в Ростовской области

В шахте «Садкинская» Ростовской области произошел взрыв. В подготовительном забое во время размещения взрывчатки сдетонировал один из зарядов. Четыре шахтера пострадали, сообщает региональное правительство.

«Спасатели ВГСЧ (Военизированной горноспасательной части. — “Ъ”) оперативно оказали им первую помощь и эвакуировали на поверхность для последующей госпитализации»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Три пострадавших проходят лечение в стационаре, еще одного выписали, заявили в правительстве. Там отметили, что проведут расследование причин инцидента. Шахта сейчас работает в штатном режиме.

По данным издания DonDay, двое пострадавших находятся в реанимации в городе Шахты, еще один — в травматологии, а четвертый пострадавший — в больнице Ростова.

В апреле 2025-го на шахте «Садкинская» произошел другой инцидент — обвалились породы. В момент происшествия в забое находились 75 шахтеров, двое из них остались под завалами. Спасти работников удалось только на следующие сутки.