Работников шахты «Белореченская» в ЛНР подняли на безопасную высоту

Горняков шахты «Белореченская» в ЛНР подняли на безопасную высоту, сообщил зампред правительства региона Юрий Говтвин. По его словам, электроснабжение шахты планируется восстановить 6 апреля во второй половине дня, после чего шахтеров поднимут на поверхность.

«С шахтерами поддерживается связь, приток воздуха в шахту обеспечен»,— цитирует господина Говтвина пресс-служба правительства.

В ночь на 6 апреля шахта попала под удар БПЛА, была повреждена электроподстанция. 41 шахтер оказался заблокирован под землей из-за аварийного отключения света.