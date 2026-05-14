На трех шахтах в Кузбассе приостановили работы из-за нарушений

Ростехнадзор за последнюю неделю выявил нарушения на трех шахтах в Кузбассе. На них запретили вести горные работы. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Работы на шахте «Алардинская» приостановили на 90 суток из-за превышения предельно допустимой концентрации газа после задымления. На шахтоучастке «Октябрьский», принадлежащем «Угольной компании “Сила Сибири”», подтопило горные выработки из-за отключения электроэнергии.

На шахте им. В. И. Ленина ПАО «Южный Кузбасс» не составили проектную документацию на консервацию горных выработок. Ростехнадзор передал материалы в суд, сообщается в Telegram-канале Андрея Виля.

С 30 апреля по 6 мая Ростехнадзор приостановил горные работы на 11 угольных шахтах Кузбасса. Ведомство выявило нарушения, которые могли привести к взрывам пыле-метановоздушной смеси.