На самой глубокой шахте России произошла авария
На угольной шахте «Комсомольская» в Коми произошла авария
08.10.2026, 02:18
«Введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет»,— указано в сообщении «ВоркутаУголь». Характер аварии в компании не раскрыли.
План ликвидации аварии начал действовать 7 октября в 22:43 по местному времени. Причины аварии пока не установлены.
Шахта «Комсомольская» — самая глубокая в России (1100 метров). На ней добывают каменный уголь.