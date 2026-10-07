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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Происшествия

На самой глубокой шахте России произошла авария

На угольной шахте «Комсомольская» в Коми произошла авария

08.10.2026, 02:18
На угольной шахте «Комсомольская» в Коми введен в действие план ликвидации аварии, сообщила компания «ВоркутаУголь». Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник передает, что на шахте на глубине 600 метров произошел пожар.
«Введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет»,— указано в сообщении «ВоркутаУголь». Характер аварии в компании не раскрыли.
План ликвидации аварии начал действовать 7 октября в 22:43 по местному времени. Причины аварии пока не установлены.
Шахта «Комсомольская» — самая глубокая в России (1100 метров). На ней добывают каменный уголь.