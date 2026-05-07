Задержан главный инженер обрушившегося в Магаданской области рудника

В Магаданской области задержали главного инженера угольного карьера «Кадыкчанский», где произошло обрушение породы. Его подозревают в нарушении требований промышленной безопасности. Следствие в ближайшее время предъявит обвинение и обратится в суд для избрания меры пресечения, сообщили в СКР.

По информации следствия, всего в результате происшествия погибли восемь человек. Правоохранители провели обыски и изъяли документы, в том числе о финансовой деятельности рудника. СКР устанавливает других ответственных за безопасность на объекте.

Обрушение рудника «Кадыкчанский» произошло 30 апреля. Гендиректор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович допускал, что инцидент случился из-за оттаивания вечной мерзлоты. 3 мая спасатели нашли тела четырех рабочих.

