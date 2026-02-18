В Нигерии погибли 37 шахтеров от отравления угарным газом

По меньшей мере 37 шахтеров погибли на шахте в деревне Зурак в Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе The Cable. Еще 25 человек были госпитализированы.

Сообщается, что шахтеры отравились угарным газом, скопившемся в одном из туннелей. По данным СМИ, инцидент произошел утром 17 февраля, но о нем стало известно только 18 февраля. Власти штата Плато, где находится шахта, подтвердили факт инцидента, но не сообщили деталей, в том числе о количестве погибших.

Яна Рождественская