Рабочий пострадал при обрушении породы на руднике «Восточный» в Приморье

В Приморском крае обрушилась горная порода на руднике «Восточный». Один человек пострадал. Погибших нет. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На момент обрушения в шахте находились 22 человека. Всех рабочих вывели из нее, уточнили «РИА Новости» в МЧС.

Спасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали его медикам. Прокуратура Приморья начала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности, а также трудовых прав работников.