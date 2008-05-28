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Проект «Газпрома» «Северный поток-2» (Nord Stream 2), проблемы с финансированием газопровода и одобрением Еврокомиссии, участие в проекте Германии, Финляндии, Швеции, Франции, несогласие со строительством «Северного потока-2» Украины, Польши и стран Прибалтики, претензии «Нафтогаза» на акции Nord Stream 2 AG, угрозы США применить санкции за поддержку газопровода, поправки к газовой директиве ЕС, протесты экологов против расчистки коридора Nord Stream 2 — последние новости и все самое важное о «Северном потоке-2» в теме «Ъ».